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    Міносвіти змінило вимоги до оформлення дисертацій

    • Сьогодні, 02:22
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    Зокрема новим структурним елементом дисертації стане анотація

    Міністерство освіти і науки України спростило вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації, унормувало питання використання мов при написанні роботи та додало до структури дисертації анотацію

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства.

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    Незважаючи на нові вимоги, переробляти вже написані роботи не потрібно - нововведення не поширюються на дисертації, подані до спеціалізованих вчених рад до набрання чинності цього наказу.

    Новий структурний елемент дисертації - це анотація. Передбачається, що згодом вона повністю замінить існуючий сьогодні автореферат.

    «Після введення правила, що  текст дисертації має публікуватися в інтернеті (а згодом і в Національному репозитарії академічних текстів), необхідність написання автореферату майже зникла. Однак, щоб ознайомитися з коротким змістом дисертації, певний «дайджест» роботи все ж необхідний. Його роль і відіграватиме анотація», - зазначив директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Андрій Шевцов.

    За новими правилами, підготовка дисертації має бути державною мовою та за бажанням здобувача - англійською або іншою мовою, пов'язаною з предметом дослідження. При цьому обов'язково потрібно буде подати переклад роботи до спеціалізованої вченої ради. Анотація подаватиметься державною та англійською мовами, а також третьою мовою, пов'язаною з предметом дослідження.

    Простішими стають також вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації. 

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