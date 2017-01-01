Мінприроди хоче включити лося до Червоної книги

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Полювання на лося в Україні заборонене з лютого цього року

Лося планували включити до Червоної книги України у 2009 році, проте вид не отримав цього охоронного статусу

Заступник міністра екології та природних ресурсів Василь Полуйко заявив про намір провести облік популяції лося в Україні та звернувся до Національної комісії з питань Червоної книги щодо можливості внесення лося до переліку охоронюваних видів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

За словами Полуйка, причиною для такого рішення стали численні звернення від науковців та екологічних активістів.

«Щоб зняти напругу у суперечках щодо стану популяції лосів в Україні, ми виступаємо за проведення наукових досліджень за участю авторитетних українських науковців аби отримати об’єктивні дані щодо стану популяції. Ми також виступаємо за залучення до цього дослідження якомога більшої кількості науковців та екологів, які займаються даною тематикою», – сказав він.

Заступник міністра зазначив, що фінансування наукових досліджень можливе за рахунок коштів Програми фінансування природоохоронних заходів.

3 лютого цього року в Україні набув чинності мораторій на відстріл лосів на 25 років. Лося планували включити до Червоної книги України у 2009 році, проте вид не отримав цього охоронного статусу.

За даними Мінприроди, чисельність популяції лосів в Україні становить на рівні 2- 6 тисяч особин. Водночас науковці наголошують, що якщо на початку 90-х років лось зустрічавсяу всіх областях України, крім Криму, то нині ця тварина зустрічається здебільшого лише в лісовій зоні.