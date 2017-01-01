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    Мінрегіонбуд переглянув нормативи зарплат будівельників

    • Сьогодні, 12:10
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    Орієнтовний розмір кошторисної заробітної плати цьогоріч становить 3590-5500 гривень

    Міністерство регіонального розвитку переглянуло рівень кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва об’єктів, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів. Про це повідомив заступник керівника відомства Лев Парцхаладзе.

    У 2017 році орієнтовний розмір показника складає від 3590 до 5500 гривень, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах.

    «Для державного сектору цей показник щорічно розраховуватиметься міністерством та доводитиметься на місця», - сказав Парцхаладзе.

    Цей показник призначений для врахування замовниками (інвесторами) при визначенні вартості будівництва на стадії розроблення проектної документації.

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