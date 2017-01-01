У Мінську домовилися про відновлення процесу обміну полоненими

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Представники Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма і Борис Гризлов

18 квітня представники ОРДЛО зірвали процедуру верифікації

Сьогодні, 26 квітня, на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі заслухали попередню інформацію глави СММ ОБСЄ Ертурула Апакана про хід розслідування трагічного інциденту, що стався з патрулем місії 23 квітня 2017 року в Луганській області. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Дарка Оліфер, прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

Було домовлено продовжити роботу підгрупи з безпеки найближчим часом.

«На 18 квітня 2017 року було заплановано верифікація відмови громадян від переміщення на непідконтрольну Україні частина Донбасу. Однак у зв'язку з позицією ОРДЛО захід було зірвано. За підсумками сьогоднішньої роботи узгоджено, що така верифікація відбудеться в найкоротші терміни, в ній також візьмуть участь представники ОБСЄ, СБУ, офісу українського омбудсмена, матері утримуваних осіб», - повідомила Оліфер.

Раніше повідомлялося, що представники ОРДЛО під надуманими приводами відмовилися від верифікації для обміну полоненими.