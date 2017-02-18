Мінські угоди не виконуються, але їх треба зберегти - Меркель

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Ангела Меркель

Меркель хоче також продовження переговорів у «нормандському форматі»

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що Мінські угоди мають зберігатися попри проблеми з їх виконанням.

Про це вона заявила у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє «Європейська правда».

«Не всі пункти Мінська виконані, але ми маємо працювати над їх виконанням. Ми маємо домагатися довгострокового припинення вогню», - наголосила канцлер.

Меркель також нагадала, що у Мюнхені відбудуться переговори в «нормандському форматі». На її думку, цей формат також має зберігатися.





Ангела Меркель підкреслила, що дії Росії щодо України лишаються неприйнятними.

«Ключовий принцип територіальної цілісності був порушений. Тому ми маємо діяти дуже рішуче, щоби зберегти світовий порядок», - заявила вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель запросив голів МЗС України, Росії та Франції на переговори в «нормандському форматі» до Мюнхена.