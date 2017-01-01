Мінський суд заарештував громадянина Україні за участь у протестах

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Затриманих учасників акцій протесту у Мінську доправляють до суду

Громадянина України Руслана Терещенка заарештували на 15 діб

Суд у Мінську засудив до 15 діб арешту громадянина України Руслана Терещенка, затриманого за участь у демонстраціях 25 березня.

Як повідомляє Радіо Свобода, рішення ухвалив суд Ленінського району Мінська.

Посольство України в Мінську з’ясовує, чи є інші українці в судах.

27 березня в Білорусі тривають суди над затриманими під час мітингів у Мінську й інших білоруських містах 25 і 26 березня. Загалом, за підрахунками правозахисників, на лаву підсудних потрапить більше ніж сто людей.

Серед підсудних є кілька журналістів, у тому числі телеканалу «Бєлсат».

Нагадаємо, 25 березня у Білорусії відзначався День волі. Заходи ознаменувалися масовими затриманнями.

На Дні волі у Мінську було затримано понад 700 людей. Серед затриманих були активісти, які довгий час проживають в Україні й займаються правозахисною та журналістською діяльністю, – Паліна Бродік, Ян Авсєюшкін, Євгенія Андреюк. Їх відвезли до РВВС.

У Білоруській асоціації журналістів повідомили про затримання близько 25 представників ЗМІ, 20 з яких були відпущені.

У попередні дні в різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах.

В неділю співробітники ОМОНу почали затримувати громадян, які прийшли на Жовтневу площу в Мінську із вимогами звільнити затриманих протестувальників на вчорашньому мітингу.