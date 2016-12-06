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    Мінсоцполітики назвало кількість переселенців з Донбасу і Криму

    • Сьогодні, 05:18
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    Взято на облік 1 648 852 переселенці, або 1 327 687 сімей з Донбасу і Криму

    В електронній базі обліку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) станом на станом на 23 січня 2017 року перебуває понад 1 мільйон 640 тисяч переселенців.

    Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

    «Станом на 23 січня 2017 року, за даними структурних підрозділів соцзахисту населення обласних та Київської міськдержадміністрацій, взято на облік 1 648 852 переселенці, або 1 327 687 сімей з Донбасу і Криму», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що за призначенням грошової допомоги звернулись 1 130 594 сім’ї, з них для 1 043 430 сімей таку допомогу призначено.

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