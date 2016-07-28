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    Мінсоцполітики не згідне підвищити пенсійний вік для зниження дефіциту Пенсійного фонду

    • Сьогодні, 01:56
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    Рева виступає за введення накопичувальної пенсійної системи в Україні

    Міжнародний валютний фонд пропонує Україні вирішити проблему дефіциту Пенсійного фонду шляхом підняття пенсійного віку, у Міністерстві соціальної політики з цим не згодні. Про це повідомив міністр соцполітики Андрій Рева в ефірі телеканалу «112 Україна».

    «МФВ пропонує свій варіант вирішення проблеми дефіциту Пенсійного фонду. Ключовим елементом, який вони вважають, що це необхідність підняти пенсійний вік. Ми з цим не погоджуємося. Якщо не погоджуємося, ми повинні запропонувати якісь альтернативні варіанти», – сказав чиновник.

    Також міністр зазначив, що в Конституції зазначається, що привілеї у нарахуванні пенсії бути не може.

    Крім того, міністр додав, що виступає за введення накопичувальної пенсійної системи в Україні, однак вважає, що при дефіциті ПФ це буде непрофесійно.

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