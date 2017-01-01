Мінсоцполітики: підвищення «мінімалки» не вплинуло на інфляцію

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Мінімальна заробітна плата

Двократне збільшення мінімальної зарплати цілком відповідає сучасним економічним реаліям, вважають у Мінсоцполітики

У Мінсоцполітики вважають, що підвищення мінімальної зарплати не має істотного впливу на інфляцію.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Звертаємо увагу, що ініціатива Кабінету Міністрів України з підвищення мінімальної заробітної плати, яка вступила в силу з 1 січня 2017 року, не має істотного впливу на ріст цін. Більше того, двократне збільшення мінімальної зарплати цілком відповідає сучасним економічним реаліям. Аналіз ринку праці показує, що роботодавці пропонують мінімальну зарплату лише для 34% вакансій, по решті позицій - зарплати вищі», - заявили у Мінсоцполітики.

Також зазначається, що на думку експертів, підвищення «мінімалки» стало кроком для детінізації відносин між працедавцями і найманими працівниками. Держава таким чином змусила підприємців не тільки і не стільки збільшити зарплати, скільки легалізовувати їх.

«Гроші, які сьогодні виплескуються у готівковий обіг у вигляді виплати зарплати, вже й так потрапляли в економіку, але через виплати в «конверті». Тобто, додатковий тиск готівки на ціни безпосередньо через підвищення мінімальної зарплати не створюється», - вважають в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, в березні Гройсман заявив, що не збирається підвищувати «мінімалку» цього року.

До слова, голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний в інтерв’ю «Главкому» розповів, що в Україні з 12 мільйонів пенсіонерів продовжують працювати близько 2,3 млн осіб.