Міністр Стець вимагає віддати йому дітище Арбузова – телеканал БТБ

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Відомство, яке отримало у власність БТБ, не може користуватися медіа-ресурсом, оскільки все майно телеканала заарештовано

Печерський районний суд міста Києва відмовився знімати арешт з активів Банківського телебачення (канал БТБ) за позовом телеканала. Відповідне рішення міститься в ухвалі суду, що опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

Арешт на ТК було накладено в рамках розслідування про розтрату 220 мільйонів. Так, у травні 2014 року екс-віце-прем’єру Сергію Арбузову було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, що полягав у покращенні свого іміджу за рахунок держкоштів та збагачення пов’язаних із ним інших осіб. Зокрема, екс-посадовця звинувачують у зловживанні службовим становищем у червні 2011 року, коли він створив телерадіоорганізацію НБУ у вигляді ТОВ «Банківське телебачення» та впродовж 2011–2013 рр. розтратив державні кошти НБУ у розмірі 220 млн грн шляхом перерахування їх Нацбанком до статутного капіталу вказаної фірми.

Як відомо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 13 серпня переоформила ліцензію на мовлення телеканала «Банківське телебачення» (БТБ), передавши його у власність Міністерства інформаційної політики. Водночас користуватися цим медіаресурсом Мінінформ не може, оскільки все майно каналу заарештовано.