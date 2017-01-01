Минулого року 17 тисяч українських чиновників стали мільйонерами. Список найбагатших
- Сьогодні, 09:50
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За минулий рік 17 тисяч високопосадовців та чиновників України збільшили свої статки і стали мільйонерами.
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Про це повідомляє сервіс моніторингу декларацій українських чиновників OpenDeclarationBot.
Таким чином першим у списку найбагатших став керівник приватного науково-виробничого підприємства «Уран» з Кіровоградської області Олександр Цапюк.
Друге та третє місця рейтингу посіли представник управління поліції охорони у Львівській області Андрій Боляк та депутат від БПП Богдан Дубневич.
На четвертому та п'ятому місцях відповідно опинилися президент Петро Порошенко та член депутатської групи «Воля народу» В'ячеслав Богуслаєв.