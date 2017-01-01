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    Минулого року 17 тисяч українських чиновників стали мільйонерами. Список найбагатших

    • Сьогодні, 09:50
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    За минулий рік 17 тисяч високопосадовців та чиновників України збільшили свої статки і стали мільйонерами.

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    Про це повідомляє сервіс моніторингу декларацій українських чиновників OpenDeclarationBot.

    Таким чином першим у списку найбагатших став керівник приватного науково-виробничого підприємства «Уран» з Кіровоградської області Олександр Цапюк.

    Друге та третє місця рейтингу посіли представник управління поліції охорони у Львівській області Андрій Боляк та депутат від БПП Богдан Дубневич.

    На четвертому та п'ятому місцях відповідно опинилися президент Петро Порошенко та член депутатської групи «Воля народу» В'ячеслав Богуслаєв.

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