Минулого року Китай випустив облігацій на 5,23 трлн. доларів

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Фондова біржа в Китаї

Порівняно з 2015 роком кількість випущених облігацій зросла вдвічі

Загальна сума облігацій, випущених в 2016 році в КНР, склала 36,1 трлн юанів ($5,23 трлн), що 54,2% вище показника за попередній рік. Про це посилаючись на дані Народного банку Китаю, пише finance.ua.

Зростання випуску облігацій вказує на те, що китайським компаніям стало простіше знаходити доступне фінансування. За даними НБК, з 2014 року витрати компаній в рамках емісії бондів істотно знизилися.

У квітні минулого року Народний банк Китаю повідомив, що країна не буде обмежувати інвестиції іноземних ЦБ і аналогічних інститутів на китайському міжбанківському валютному ринку і ринку облігацій, якщо вони зареєстрували свої інвестиції.