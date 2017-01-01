Минулого року українці отримали рекордну кількість шенгенських мультивіз

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Шенгенська віза

У 2016 році лідером за кількістю звернень залишається Польща, яка видала українцям 560 тисяч шенгенських віз

Минулого року країни Шенгену поставили новий рекорд для України за кількістю виданих шенгенських мультивіз.

Про це повідомляє ГО «Європа без бар’єрів» з посиланням на офіційну статистику Єврокомісії .

Зазначається, що 59,9% від усіх отриманих у 2016 році українцями шенгенських віз, а саме – 817 тисяч, були з можливістю мультив’їзду.

Найчастіше мультивізи видавали тим українцям, які подавали заявки до Нідерландів (82,1%), Литви (78,1%), Польщі (76%) та Угорщини (61,5%).

Найменший показник виданих українцям мультивіз було зафіксовано у консульських установах Фінляндії (17%), Франції (20,7%), Іспанії (26,8%) та Чехії (28%).

Загалом у 2016 році українські громадяни частіше звертались за шенгенськими візами та отримали на 15% більше віз, ніж у 2015 році. Всього українцям було видано 1,36 млн короткострокових віз до країн Шенгену.

Минулого року лідером за кількістю звернень залишається Польща, консульські установи якої за 2016 рік видали українцям 560 тисяч шенгенських віз, що на 22% більше, ніж у 2015.

Також, до п’ятірки лідерів за кількістю звернень увійшли Угорщина , Німеччина , Литва та Іспанія. Традиційно, найрідше українці зверталися за візами до Словенії та Норвегії.

Загальний показник відмов у шенгенських візах за рік знизився з 3,4% до 3,2%. Найрідше українцям відмовляли консульські установи Литви – всього 0,2% заявникам. Також доволі рідко українським громадянам відмовляли у шенгенських візах установи Австрії, Латвії, Словенії та Угорщини.

Найчастіше у 2016 році, за даними Єврокомісії, українцям відмовляли консульські установи Чехії – 6,5% заявників отримали відмову. Традиційно високий рівень відмов у Шенгенських візах було зафіксовано у консульських установах Нідерландів (6,2% відмов) та Бельгії (6,2%).

Як відомо, Шенгенські візи дають право власнику перебувати на території всіх країн-членів Шенгенської зони на термін не більше 90 днів протягом 180 днів. Такі візи можуть бути видані з можливістю одного в’їзду та мультив’їзду.

До слова, уряд Єгипту вирішив зберегти вартість одноразової в'їзної візи в країну на рівні 25 доларів.