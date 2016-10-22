Минулого року українські держструктури збільшили закупівлі російських автомобілів у 2,5 разу

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Сума закупівель російської автотехніки у 2016-му сягнула 400 мільйонів

У 2016 році Україна закупила у російських компаній автомобілів не менше ніж на 400 млн гривень, що порівняно із 2015 роком у 2,5 разу більше. За інформацією «Главкома», це лише суми з тих тендерів, які вдалося ідентифікувати. Реальний обсяг коштів може бути значно більшим.

Згідно з інформацією «Главкома», найбільше російської техніки закуповують українські освітяни. У 2016 році чиновники закупили павловських автобусів ПАЗ на 340 млн гривень.

У свою чергу, українські комунальники витратили на російські ГАЗ та УАЗ близько 40 млн гривень.

Російські «Ниви» закупили і в українській поліції – правоохоронці витратили не менше 7,5 млн гривень на продукцію концерну «АвтоВАЗ».

Детальніше читайте: «Україна збільшила державні закупівлі російських авто у рази»