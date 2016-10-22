  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Минулого року українські держструктури збільшили закупівлі російських автомобілів у 2,5 разу

    • Сьогодні, 15:34
    • Розсилка

    Сума закупівель російської автотехніки у 2016-му сягнула 400 мільйонів

    У 2016 році Україна закупила у російських компаній автомобілів не менше ніж на 400 млн гривень, що порівняно із 2015 роком у 2,5 разу більше. За інформацією «Главкома», це лише суми з тих тендерів, які вдалося ідентифікувати. Реальний обсяг коштів може бути значно більшим.

    Читайте також

    Згідно з інформацією «Главкома», найбільше російської техніки закуповують українські освітяни. У 2016 році чиновники закупили павловських автобусів ПАЗ на 340 млн гривень.

    У свою чергу, українські комунальники витратили на російські ГАЗ та УАЗ близько 40 млн гривень.

    Російські «Ниви» закупили і в українській поліції – правоохоронці витратили не менше 7,5 млн гривень на продукцію концерну «АвтоВАЗ».

    Детальніше читайте: «Україна збільшила державні закупівлі російських авто у рази»

    Читайте також
    автопром держзакупівлі тендер Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ