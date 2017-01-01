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    Минулого року в Україні було продано п'ять помешкань за комунальні борги

    • Сьогодні, 21:35
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    За минулий рік держава через суд стягнула з боржників за комуналку 351 млн грн

    Протягом 2016 року було зареєстровано 604,3 тис. виконавчих документів на стягнення з населення 3,7 млрд грн несплачених коштів за комунальні послуги. Такі дані надало Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на інформаційний запит «Главкома».

    (для ознайомлення з документом натисніть на зображення)

    З них завершено державними виконавцями 349,6 тис. документів на суму 1,8 млрд грн. Реально ж вдалося одержати з несумлінних платників 351 млн грн, йдеться у статті «Главкома» «Борги за комуналку: примусово стягнено 351 млн грн та продано п'ять квартир».

    Окремо за минулий рік було продано 5 об’єктів житлової нерухомості в рахунок погашення боргів за послуги ЖКГ.

    «У більшості випадків реалізація нерухомого майна боржників здійснювалася при виконанні зведених виконавчих проваджень, які поряд з комунальною заборгованістю включали й інші види стягнень. Після 5 жовтня 2016 року об’єкти житлової нерухомості в рахунок погашення боргів із комунальних платежів не реалізовувались», – зазначили в Мінфіні.

    Нагадаємо, що в Україні з 1 березня 2017 року підвищилися тарифи на електроенергію – з 1 гривні 29 копійок до 1 гривні 68 копійок за кіловат. Таким чином доведеться платити більше на 26%. Це вже п’ятий і, як стверджують представники влади, останній етап подорожчання електрики.

    Детальніше читайте у статті «Главкома» «Борги за комуналку: примусово стягнено 351 млн грн та продано п'ять квартир»

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    борг ЖКГ комуналка
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