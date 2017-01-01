Минулого року в Україні було продано п'ять помешкань за комунальні борги
- Сьогодні, 21:35
-
Розсилка
За минулий рік держава через суд стягнула з боржників за комуналку 351 млн грн
Протягом 2016 року було зареєстровано 604,3 тис. виконавчих документів на стягнення з населення 3,7 млрд грн несплачених коштів за комунальні послуги. Такі дані надало Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на інформаційний запит «Главкома».
З них завершено державними виконавцями 349,6 тис. документів на суму 1,8 млрд грн. Реально ж вдалося одержати з несумлінних платників 351 млн грн, йдеться у статті «Главкома» «Борги за комуналку: примусово стягнено 351 млн грн та продано п'ять квартир».
Окремо за минулий рік було продано 5 об’єктів житлової нерухомості в рахунок погашення боргів за послуги ЖКГ.
«У більшості випадків реалізація нерухомого майна боржників здійснювалася при виконанні зведених виконавчих проваджень, які поряд з комунальною заборгованістю включали й інші види стягнень. Після 5 жовтня 2016 року об’єкти житлової нерухомості в рахунок погашення боргів із комунальних платежів не реалізовувались», – зазначили в Мінфіні.
Нагадаємо, що в Україні з 1 березня 2017 року підвищилися тарифи на електроенергію – з 1 гривні 29 копійок до 1 гривні 68 копійок за кіловат. Таким чином доведеться платити більше на 26%. Це вже п’ятий і, як стверджують представники влади, останній етап подорожчання електрики.
Детальніше читайте у статті «Главкома» «Борги за комуналку: примусово стягнено 351 млн грн та продано п'ять квартир»