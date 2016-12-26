Минулого тижня в Україні від грипу померли шестеро людей

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Захворюваність на грип та ГРВІ

Епідемія грипу зафіксована у 21 області України та Києві

З 25 грудня 2016 року по 1 січня 2017 року в Україні на грип та ГРВІ захворіла 369 151 особа, з них 57,8% - діти віком до 17 років. Про це повідомляє Центр грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій Державного закладу «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України».

Показник захворюваності серед населення України на 12% менший попереднього. Тенденція до росту захворюваності зменшилась, фахівці пов’язують це з новорічними святами та канікулами у навчальних закладах.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Київській, найменший – у Луганській областях.

Інтенсивні показники захворюваності перевищили епідемічні пороги у 21 області України та Києві. Лише в Луганській, Івано-Франківській, Донецькій та Харківській областях фіксують показники нижчі епідемічного рівня.

На минулому тижні зареєстровано 3 летальних випадків від грипу в Львівській та по одному у Полтавській, Миколаївській і Запорізькій областях.