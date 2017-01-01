Минулої доби четверо українських бійців зазнали поранень

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За неділю українські військові зафіксували вже 5 обстрілів з боку бойовиків

Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, четверо зазнали поранень.

Про це в ході брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах збройних сил немає, проте четверо військовослужбовців зазнали поранень, зокрема троє з них постраждали внаслідок підривів на вибухових пристроях і ще один отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу», — сказав він.

Як повідомлялося,у штабі АТО зафіксували новий випадок порушення Мінських угод на Донбасі.

«З 00:00 дотепер маємо 5 обстрілів, 4 з них – ворог обстрілював наших захисників на Маріупольському напрямку: двічі під Водяним, один раз – під Павлополем і один раз Широкине. І один обстріл був по захисниках Авдіївки... Один раз ворог застосував міномети 120 калібру під Павлополем, також по морпіхам стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У всіх інших випадках ворог застосовував переважно стрілецьку зброю, гранатомети і великокаліберні кулемети», - розповів речник штабу.