Минулої доби на Донбасі загинуло двоє бійців, п'ятьох поранено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військові

Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Минулої доби внаслідок бойових дій на сході України загинуло двоє військових, п'ятеро зазнали поранення.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник на брифінгу.

«Минулої доби, на превеликий жаль, загинуло двоє військовослужбовців, п'ятеро зазнали поранень. Крім того, у головному військово-медичному клінічному центрі Головного військового госпіталю помер військовослужбовець, який 2 березня внаслідок обстрілу поблизу Авдіївки зазнав тяжких поранень», – сказав Мотузяник.

Як повідомлялося раніше, ситуація у районі проведення АТО загострюється, кількість провокаційних обстрілів українських позицій збільшується.

«Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України», – звітують у штабі.

Епіцентром вогневого протистояння став учора маріупольський напрямок. З мінометів калібру 82 мм, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював захисників Березового. Морських піхотинців у районі Гнутового та Водяного, накривав вогнем з БМП. Гранатомети різних систем противник застосовував для ураження наших позицій під Богданівкою та Чермаликом, а з великокаліберних кулеметів намагався поцілити в захисників Широкиного та Красногорівки. В районі Гнутового активізувались ворожі снайпери.

На донецькому напрямку найгарячіше було поблизу Авдіївки та шахти «Бутівка», де російсько-терористичні підрозділи обстріляли наші опорні пункти з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї противник вів вогонь у районі Пісків. По захисниках Верхньоторецького ворог бив з гранатометів, а по українських військовослужбовцях поблизу Кам’янки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На луганському напрямку опорні пункти в районі Кримського ворог обстріляв з міномету калібру 120 мм.

«Аби пригасити вогневу активність ворога, сили АТО відкривали вогонь у відповідь», – додали у штабі.

Нагадаємо, що один із бійців АТО загинув вчора під час обстрілу шахти «Бутівка».

«Главком» також повідомляв, що вчора у прифронтовому місті Авдіївка Донецької області ремонтним бригадам знову не вдалося провести відновлювальні роботи на лінії електропередачі через відсутність гарантій дотримання режиму тиші з боку бойовиків.