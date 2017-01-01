Минулої доби в боях на Донбасі загинув один військовий

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22 українських військових дістали поранення

Минулої доби внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, 22 бійці зазнали поранень.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«Минулої доби внаслідок бойових дій один український військовий загинув, 22 дістали поранення та травми», – сказав він.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська, незважаючи на домовленості про припинення вогню, продовжують обстріли на всіх напрямках. Загалом зафіксовано 116 обстрілів.

Також повідомлялося, що танковий снаряд бойовиків розтрощив багатоповерхівку в Авдіївці.

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