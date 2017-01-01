  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Мін'юст назвав претендентів на посаду головного люстратора країни

    • Сьогодні, 12:33
    • Розсилка

    Це вже третя спроба обрати керівника люстраційного підрозділу за цей рік

    Міністерство юстиції оприлюднило список з шести претендентів на посаду директора Департаменту з питань люстрації. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мін'юсту.

    Конкурсний відбір пройде з 19 по 21 квітня 2017 року. Перший етап (тестування) відбудеться 19 квітня 2017 о 10:00, за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 73.

    Другий етап конкурсного відбору (вирішення ситуаційних завдань) - 20 квітня 2017 о 10:00 за адресою: м. Київ, пер. Рильський, 10;

    Трейти етап конкурсного відбору (співбесіда) пройде 21 квітня 2017 о 10:00 за адресою: м. Київ, пер. Рильський, 10.

    Список кандидатів, які подали документи для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади:

    • Назар Крупчак - помічник-консультант народного депутата України Валерія Бабенка.
    • Анастасія Задорожна - головний спеціаліст відділу правового забезпечення та науково-аналітичної роботи Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції.
    • Сергій Варич - прокурор відділу досудового врегулювання спорів управління представництва інтересів громадян і держави в суді Генеральної прокуратури.
    • Віктор Рева - головний спеціаліст сектору запобігання корупції Міністерства аграрної політики та продовольства України.
    • Петро Маслянчук - адвокат (Рада адвокатів м. Києва), директор ТОВ Служба безпеки Шериф.
    • Лілія Єрмоленко-Князєва - доцент кафедри менеджменту, економіки і права Кіровоградської льотної академії НАУ.

    Як повідомлялося, 21 листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Мін'юсту Тетяна Козаченко заявила про відставку.

    У січні Міністерство юстиції не змогло визначити переможця конкурсу на посаду директора Департаменту з питань люстрації і оголосило повторний конкурс.

    Читайте також
    Мінюст люстрація конкурс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ