Мін'юст назвав претендентів на посаду головного люстратора країни

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Це вже третя спроба обрати керівника люстраційного підрозділу за цей рік

Міністерство юстиції оприлюднило список з шести претендентів на посаду директора Департаменту з питань люстрації. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мін'юсту.

Конкурсний відбір пройде з 19 по 21 квітня 2017 року. Перший етап (тестування) відбудеться 19 квітня 2017 о 10:00, за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 73.

Другий етап конкурсного відбору (вирішення ситуаційних завдань) - 20 квітня 2017 о 10:00 за адресою: м. Київ, пер. Рильський, 10;

Трейти етап конкурсного відбору (співбесіда) пройде 21 квітня 2017 о 10:00 за адресою: м. Київ, пер. Рильський, 10.

Список кандидатів, які подали документи для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади:

Назар Крупчак - помічник-консультант народного депутата України Валерія Бабенка.

Анастасія Задорожна - головний спеціаліст відділу правового забезпечення та науково-аналітичної роботи Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції.

Сергій Варич - прокурор відділу досудового врегулювання спорів управління представництва інтересів громадян і держави в суді Генеральної прокуратури.

Віктор Рева - головний спеціаліст сектору запобігання корупції Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Петро Маслянчук - адвокат (Рада адвокатів м. Києва), директор ТОВ Служба безпеки Шериф.

Лілія Єрмоленко-Князєва - доцент кафедри менеджменту, економіки і права Кіровоградської льотної академії НАУ.

Як повідомлялося, 21 листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Мін'юсту Тетяна Козаченко заявила про відставку.

У січні Міністерство юстиції не змогло визначити переможця конкурсу на посаду директора Департаменту з питань люстрації і оголосило повторний конкурс.