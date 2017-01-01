Мін'юст обрав Анастасію Задорожну головним люстратором України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анастасія Задорожна

Фото: Українські новини

Переможниця конкурсу набрала 19,05 бали

У конкурсі на посаду директора департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України перемогла в.о. директора департаменту Анастасія Задорожна. Про це повідомляється на сайті Мін'юсту.

Варто зазначити, Анастасія Задорожна є головним спеціалістом відділу правового забезпечення та науково аналітичної роботи департаменту люстрації, а 17 березня Мін'юст призначив її виконуючим обов'язки директора департаменту люстрації. У 2010 році вона закінчила Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Раніше Задорожна була помічником депутата Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенко» Олега Барни.

Її заступником - начальником відділу правового забезпечення та науково-аналітичної роботи департаменту з питань люстрації обрано Олександру Чіковані.

Результати конкурсу

Також конкурс визначив двох фахівців департаменту - головного спеціаліста відділу правового забезпечення та науково-аналітичної роботи, ним став Сергій Козиренко, та провідного спеціаліста відділу інформаційно-аналітичної роботи та взаємодії з громадськими інститутами - Вікторія Білак.

Нагадаємо, в кінці листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко пішла у відставку і Мін'юст оголосив конкурс на цю посаду.

У грудні Мін’юст оголосив конкурс на заміщення посади директора департаменту люстрації. Тоді документи подало 12 осіб, проте переможця не обрали.

У січні 2017 року міністерство оголосило повторний конкурс на «головного люстратора».

У лютому стало відомо, що на посаду «головного люстратора» країни претендує 13 осіб. Проте комісія знову не визначила переможця конкурсу.