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    Мін'юст призначив тимчасового «головного люстратора» і знову оголосив конкурс

    • Сьогодні, 17:17
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    Анастасію Задорожну призначено виконувачем обов’язків директора департаменту з питань люстрації

    Міністерство юстиції України призначило виконувача обов’язків директора департаменту з питань люстрації та оголосило повторний конкурс на заміщення даної посади. Про це повідомила прес-служба Мін'юсту.

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    «Виконувачем обов’язків директора департаменту з питань люстрації призначено Анастасію Задорожну, яка до цього працювала у відділі правового забезпечення та науково-аналітичної роботи даного департаменту», – йдеться в повідомленні.

    Окрім того, Міністерство юстиції оголосило повторний конкурс на вакантні посади заступників директора департаменту з питань люстрації.

    Нагадаємо, наприкінці листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко заявила, що йде з посади.

    У грудні Мін’юст оголосив конкурс на заміщення посади директора департаменту люстрації. Тоді документи подало 12 осіб, проте переможця не обрали.

    У січні 2017 року міністерство оголосило повторний конкурс на «головного люстратора».

    У лютому стало відомо, що на посаду «головного люстратора» країни претендує 13 осіб. Проте комісія знову не визначила переможця конкурсу.

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