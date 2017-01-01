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    Мінюст сформував громадську раду з питань люстраці

    • Сьогодні, 15:30
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    <span>Задорожну обрали головою департаменту з питань люстрації</span><br /><br />
    Фото: Уніан
    Задорожну обрали головою департаменту з питань люстрації

    У відомстві повідомили, що це був третій конкурс на відбір кандидатів

    У Міністерстві юстиції України сформували громадську раду з питань люстрації. Про це сказав заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов під час брифінгу у вівторок, 25 квітня.

    «Це був третій конкурс тому, що цього комісія не знайшла підходящий кандидатів. Комісія вибрала Анастасію Задорожну. Крім того, минулого тижня було сформовано громадську раду»,- сказав Пєтухов.

    Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що переможцем конкурсу на посаду глави департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України стала Анастасія Задорожна.

    Задорожна перемогла в конкурсі з результатом у 19,05 бали. Крім того, Олександра Чіковані обрали заступника голови департаменту, начальником відділу правового забезпечення та науково-аналітичної роботи департаменту. 

    Джерело: РБК-Україна

    Кабмін Мінюст конкурс
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