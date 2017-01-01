Мінюст сформував громадську раду з питань люстраці

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Фото: Уніан Задорожну обрали головою департаменту з питань люстрації





У відомстві повідомили, що це був третій конкурс на відбір кандидатів

У Міністерстві юстиції України сформували громадську раду з питань люстрації. Про це сказав заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов під час брифінгу у вівторок, 25 квітня.

«Це був третій конкурс тому, що цього комісія не знайшла підходящий кандидатів. Комісія вибрала Анастасію Задорожну. Крім того, минулого тижня було сформовано громадську раду»,- сказав Пєтухов.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що переможцем конкурсу на посаду глави департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України стала Анастасія Задорожна.

Задорожна перемогла в конкурсі з результатом у 19,05 бали. Крім того, Олександра Чіковані обрали заступника голови департаменту, начальником відділу правового забезпечення та науково-аналітичної роботи департаменту.

Джерело: РБК-Україна