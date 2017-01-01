Мінюст України наклав арешт на акції «Газпрому»

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«Газпром» отримав постанову департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України про накладення арешту на акції АТ «Газтранзит», що належать компанії

Антимонопольний комітет України у квітні 2017 року направив до департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України вимогу про примусове стягнення з ПАТ «Газпром» 171,9 млрд грн. Це випливає зі звіту російського монополіста.

«Газпром» 12 травня отримав через представництво в Києві постанови департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України про відкриття виконавчого провадження на суму 189,125 млрд грн, зокрема суму виконавчого збору 17,193 млрд грн, і накладення арешту на акції АТ «Газтранзит», що належать компанії.

Нагадаємо, що рішенням від 22 січня 2016 року АМКУ визнав ПАТ «Газпром» таким, що зловживав своїм монопольним становищем на загальнодержавному ринку послуги з транзиту природного газу магістральними трубопроводами територією України, та наклав за це порушення штраф у розмірі 85,965 млрд грн. Через те, що штраф не було сплачено в добровільному порядку, на суму штрафу, відповідно до законодавства, було нараховано пеню.

Як повідомляв «Главком», Антимонопольний комітет доручив Державній виконавчій службі стягнути 172 млрд гривень штрафу і пені з російської компанії «Газпром».

16 травня Вищий господарський суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги ПАТ «Газпром» на рішення українських судів про стягнення з російського газового монополіста штрафу та пені на суму 171,93 млрд грн.

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Джерело: Інтерфакс-Україна