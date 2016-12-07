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    Мін'юст виставить на продаж Лук'янівське і Львівське СІЗО

    • Вчора, 16:48
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    Нові СІЗО будуть побудовані у Львівській області на базі Личаківського виправного центру №30 та в Київській області в районі Ірпеня або Бучі

    Міністерство юстиції оголосило про початок інвестиційного конкурсу з продажу Лук'янівського (Київського) і Львівського слідчих ізоляторів.

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    Про це сказала на брифінгу перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, передають Українські Новини.

    Вона зазначила, що Мін'юст близько півроку відпрацьовував процедуру продажу старих СІЗО в Києві і Львові та вирішив провести її за принципом державно-приватного партнерства.

    «Цей конкурс зараз починається», - заявила Севостьянова.

    У четвер, 2 лютого, Мін'юст почав збір проектних пропозицій по будівництву нових слідчих ізоляторів в Києві і Львові.

    Планується, що нові СІЗО будуть побудовані у Львівській області на базі Личаківського виправного центру №30 та в Київській області в районі Ірпеня або Бучі.

    Як повідомлялося, Мін'юст прогнозує переміщення Лук'янівського СІЗО за межі Києва до 2019 року.

     

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