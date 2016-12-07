Мін'юст виставить на продаж Лук'янівське і Львівське СІЗО

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Нові СІЗО будуть побудовані у Львівській області на базі Личаківського виправного центру №30 та в Київській області в районі Ірпеня або Бучі

Міністерство юстиції оголосило про початок інвестиційного конкурсу з продажу Лук'янівського (Київського) і Львівського слідчих ізоляторів.

Про це сказала на брифінгу перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, передають Українські Новини.

Вона зазначила, що Мін'юст близько півроку відпрацьовував процедуру продажу старих СІЗО в Києві і Львові та вирішив провести її за принципом державно-приватного партнерства.

«Цей конкурс зараз починається», - заявила Севостьянова.

У четвер, 2 лютого, Мін'юст почав збір проектних пропозицій по будівництву нових слідчих ізоляторів в Києві і Львові.

Планується, що нові СІЗО будуть побудовані у Львівській області на базі Личаківського виправного центру №30 та в Київській області в районі Ірпеня або Бучі.

Як повідомлялося, Мін'юст прогнозує переміщення Лук'янівського СІЗО за межі Києва до 2019 року.