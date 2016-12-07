Мін'юст виставив на продаж Лук'янівське і Львівське СІЗО

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Вартість земельної ділянки під Лук'янівським СІЗО становить майже 10 млн грн

Міністерство юстиції виставило на продаж Лук'янівський і Львівський слідчі ізолятори. Про це повідомляють «Українські Новини» з посиланням на слова першого заступника міністра юстиції Наталії Севостьянової.

Згідно з повідомленням, процедура продажу буде проводитися за принципом державно-приватного партнерства. Інвестиційний конкурс буде проводитися на онлайн-платформі Європейського банку реконструкції та розвитку. Спочатку Мін'юст проведе збір проектних пропозицій, потім проведе їх аналіз, потім переможець конкурсу побудує нове СІЗО, куди перевезуть ув'язнених. Після цього старі СІЗО будуть передані компанії - переможцю інвестконкурсу. У Мін'юсті чекають великий потік інвесторів.

«Цей конкурс зараз починається», - сказала Севостьянова.

За словами першого заступника міністра юстиції, терміни конкурсу не обмежені, але в Міністерстві вже є інформація про можливих учасників інвестконкурсу.

«Ми сподіваємося, що в найближчі 2 місяці ми вже зможемо вийти з орієнтовною кількістю інвесторів, які зацікавлені в проекті», - сказала Севостьянова.

Також Мін'юст уже почав збір проектних пропозицій по будівництву нових СІЗО в Києві і Львові. У Києві його планують побудувати в районі Ірпеня або Бучі, а у Львові - на базі Личаківського виправного центру №30.

За словами Севостьянової, будівництво нових слідчих ізоляторів в Київській і Львівській областях може коштувати близько 25-30 млн доларів.

Нагадаємо, що на початку 2016 року в Мін'юсті заявили, що Лук'янівське СІЗО буде виставлено на продаж в рамках реформи пенітенціарної системи. А за межами Києва побудують нове СІЗО. За даними відомства, вартість земельної ділянки під Лук'янівським СІЗО становить майже 10 млн грн.