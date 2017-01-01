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    Мін’юст зареєстрував порядок перевірки електронних декларацій

    • Сьогодні, 20:20
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    Відтепер Національне агентство з питань запобігання корупції має механізм для перевірки електронних декларацій та може її розпочати

    Міністерство юстиції України зареєструвало порядок проведення повної перевірки електронних декларацій, повідомив глава відомства Павло Петренко.

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    «Відтепер Національне агентство з питань запобігання корупції має механізм для перевірки електронних декларацій та може її розпочати», - заявив він на своїй сторінці в Facebook.

    За словами Петренка, порядок був розроблений за тиждень представникам створеної за дорученням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана робочої групи при Кабміні.

    «Найближчим часом робоча група має доопрацювати порядок здійснення моніторингу способу життя чиновників. Хочеться вірити, що це буде останній документ, який ми розробляємо замість НАЗК», - наголосив міністр юстиції.


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    Нагадаємо, що раніше міністр юстиції Павло Петренко заявив, що розроблений НАЗК документ щодо порядку проведення перевірки чиновників не відповідає Конституції України.

    У свою чергу глава Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак пояснила, чому очолюване нею відомство досі не розпочало перевірки електронних декларацій. 

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