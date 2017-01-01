Мін'юст звернеться до Європейського суду щодо невизнання рішень судів РФ проти Яценюка

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Павло Петренко

Петренко вважає рішення російського суду про заочний арешт Яценюка продовженням гібридної війни Росії проти України

Рішення російського суду про заочний арешт лідера «Народного фронту», екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка – це продовження гібридної війни Росії проти України. Про це йдеться в заяві міністра юстиції України Павла Петренка, опублікованій на його сторінці у Facebook.

«Це помста Яценюку за послідовну політику протидії російській агресії. Це плата за міжнародні судові позови і санкції проти Росії, помста за політику енергетичної незалежності і розвиток оборонного сектора України», – йдеться в заяві.

Петренко зазначає, що, згідно з повідомленням посольства України в РФ, 9 березня 2017 р. Єсентукський міський суд Ставропольського краю заочно розглядав «чеченську» справу проти Яценюка. «З порушенням усіх можливих процесуальних гарантій російський суд прийняв рішення про заочний арешт Арсенія Яценюка за начебто участь у озброєній банді та умисні вбивства. Це судилище ще раз доводить, що в Росії не існує незалежного правосуддя, а обвинувальні вироки проти українців пишуть у Кремлі. В такий спосіб у Росії та окупованому Криму вже засуджено сотні українських громадян», – зауважив міністр юстиції.

«Ми із занепокоєнням спостерігаємо за згортанням залишків демократії в Росії, що проявляються, зокрема, у масових незаконних арештах власних громадян і переслідуванні українців. Наступного тижня я матиму зустріч з Нільсом Муйжнієксом, комісаром Ради Європи з прав людини, на якій обов’язково зверну його увагу на ці ганебні факти порушення прав українців у Росії», – наголошують у міністерстві.

Міністерство юстиції звернеться з роз’ясненням до всіх демократичних держав щодо невизнання рішень російських судів. «Також ми звернемо увагу Європейського суду з прав людини на цей процес, як ми вже зробили у сотнях інших незаконних затриманнях та судилищах українців у Росії», – наголосив Петренко.

Нагадаємо, Єсентукський райсуд Ставропольського краю Росії збирається заочно арештувати лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка.

Джерело: РБК-Україна