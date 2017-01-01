Миримський помер у Києві. Грач повідомив подробиці

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Фото: Главком Лев Миримський (архівне фото)

Грач повідомив, що Миримського поховають у Києві

Колишній народний депутат, лідер кримського відділення партії «Комуністи Росії», екс-глава Верховної ради Криму Леонід Грач підтвердив смерть екс-нардепа від Криму, бізнесмена Льва Миримського.

«Після серцевого нападу Лев Миримський помер. Він прилетів до Києва з Дюссельдорфа. У Києві йому стало зле і його не змогли госпіталізувати в клініку. Ховатимуть у Києві», – повідомив Грач «Крим.Реалії».

Раніше про смерть Миримського повідомило видання «Кримінформ» із посиланням на два джерела, близькі до екс-нардепа.

Лев Миримський був депутатом Верховної Ради України II, III, IV і VII скликань. На відміну від нардепів від АРК, які склали повноваження після анексії півострова Росією (це Борис Дейч, Сергій Брайко, Віталіна Дзоз, Олена Нетецька, Олег Парасків, Юлія Льовочкіна, Олександр Нечаєв, Валентина Лютикова, Григорій Груба), Миримський продовжував депутатські повноваження до закінчення роботи Верховної Ради VII скликання в листопаді 2014 року. На півострові Миримський вважався одним із найбагатших людей.

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