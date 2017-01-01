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    Мирний житель загинув в результаті вибуху у Волновасі

    • Сьогодні, 22:30
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    На місці події правоохоронці знайшли фрагменти гранати РГД-5

    Сьогодні до поліції надійшло повідомлення, що по вулиці Центральній неподалік СТО стався вибух. На місці події правоохоронці виявили тіло 60-річного чоловіка та фрагменти гранати РГД-5. Про це УНН повідомляє із посиланням на Волноваський відділ поліції Донецької області.

    Про подію до поліції повідомив місцевий мешканець. Слідчо-оперативна група та вибухотехніки прибули на місце протягом лічених хвилин.

    Встановлено, що в результаті вибуху помер 60-річний чоловік. Ним виявився виконуючий обов’язки керівника Приазовської геологорозвідувальної експедиції.

    Підлеглі розповіли, що чоловік був на роботі та вийшов на вулицю у справах, а через декілька хвилин почули вибух та побачили дим.

    На місці події правоохоронці знайшли фрагменти гранати РГД-5. Обставини події встановлюються.

    Попередньо факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”. Триває перевірка.


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