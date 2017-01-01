Мирослава Гонгадзе позбавлена права представляти свої інтереси у справі Пукача

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Мирослава Гонгадзе

Суд відсторонив адвоката Валентину Теличенко від права представляти інтереси Мирослави Гонгадзе у справі Пукача

У середу, 31 травня, Вищий спеціалізований суд України відсторонив багаторічного адвоката Мирослави Гонгадзе Валентину Теличенко від права представляти інтереси журналістки в судовому процесі у справі касаційного провадження за обвинуваченням екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ Олексія Пукача у вбивстві Георгія Гонгадзе. Журналістка відстоюватиме свої права у Європейському суді.

Про це Мирослава Гонгадзе повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Учора колегія касаційного суду на чолі з головуючою Марчук Наталею Олегівною незаконно та в порушення моїх прав як потерпілої позбавила мене можливості представляти мої інтереси в судовому процесі у справі касаційного провадження за обвинуваченням Пукача в умисному вбивстві Георгія Гонгадзе. Відсторонення Валентини Теличенко, як мого представника, вважаю безпідставним та незаконним і я планую подати скаргу до Вищої Ради юстиції та буду шукати захисту своїх прав у Європейському суді з прав людини», – написала вона.

Гонгадзе також нагадала, «що Україна досі не виконала попереднє рішення у справі Гонгадзе проти України, не завершила навіть судовий процес над Пукачем».

«За понад пів року суд не спромігся розпочати судові слухання у цій справі і це викликає підозру, що справа затягується умисно. Нагадаю, суддя Марчук Наталія Олегівна є кандидатом до Верховного Суду України», – додала журналістка.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе з’явилися важливі докази.

Вищий спеціалізований суд України постановив розсекретити аудіозаписи засідань Печерського районного суду Києва за обвинуваченням екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного тюремного ув'язнення.

6 січня 2014 року Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення про довічне ув'язнення Олексія Пукача, обвинуваченого у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

У червні 2016 року засудженого на довічне ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе екс-генерала МВС Олексія Пукача етапували з ізолятора СБУ в Києві в Чортківський слідчий ізолятор №26.

Наразі адвокати Пукача вимагають зменшити термін ув’язнення їхньому клієнту.