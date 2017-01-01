Миротворчий міжнародний контингент на Донбасі – катастрофа для Росії, - Єлісєєв

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Фото: Станіслав Груздєв / «Главком» Костянтин Єлісєєв

На Банковій обговорюють різні міжнародні організації, під егідою яких можна розмістити на Донбасі миротворчий контингент

Росія не погоджується на розміщення міжнародного миротворчого контингенту на Донбасі через ймовірне отримання таким контингентом доказів перебування на окупованій території регулярних російських військ. Про таке в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

«Для Росії це буде катастрофа (розміщення міжнародного миротворчого контингенту – ред.), оскільки щойно миротворчий міжнародний компонент буде на Донбасі, одразу всі російські таємниці стануть відомими – про перебування російських військ, їхні фортифікаційні споруди і так далі. Сам факт розміщення такої місії означатиме, що ми в короткий проміжок часу повернемо під контроль свої кордони», - сказав він.

Представник Банкової зазначив, що особисто він підтримує ідею введення на Донбас або місії ЄС в рамках спільної політики безпеки та оборони Євросоюзу, або миротворчої місії під егідою ООН. За його словами, обидва ці два механізми вже апробовані.

«Питання розміщення місії ООН були предметом обговорення президента України з держсекретарем США Тіллерсоном, наша делегація в ООН отримала відповідні інструкції і наразі триває робота, аби спробувати цю тему винести на обговорення в Раду безпеки ООН. Але для цього рішення потрібен консенсус серед постійних членів Радбезу і тут є проблема з Росією. А от місія ЄС такої згоди не вимагатиме і, відповідно, не зможе бути заветована Москвою. Те, що ЄС досі не пристав до цієї позиції – питання до керівництва Євросоюзу», - сказав Єлісєєв.

Заступник глави Адміністрації президента також зазначив, що є ще варіант розгортання на Донбасі озброєної місії ОБСЄ на додаток до СММ ОБСЄ. За його словами, Україна передавала ОБСЄ відповідні пропозиції, і структурами Організації були «підготовлені деякі варіанти розгортання таких місій, чисельність яких буде визначена поставленими завданнями».

Єлісєєв схиляється до думки, що найбільш прийнятним для України буде розміщення місії ЄС, бо вона не буде залежати від Росії.

«Я більше схиляюсь до місії ЄС, тому що вона не залежить від політичної кон’юнктури та волі російської сторони. І ЄС вже має досвід ухвалення таких рішень. Навіть коли нема консенсусу, група зацікавлених країн формує коаліцію бажаючих, на основі якої формують відповідний контингент. До речі, Україна свого часу як не член ЄС брала участь у таких операціях Євросоюзу. Тож ми маємо моральне право очікувати на аналогічну допомогу та прихильну реакцію. Вважаю, ЄС останнього слова у врегулюванні ситуації на Донбасі, так само як у Криму, ще не сказав», - зауважив він.

Представник Банкової підкреслив тимчасовість обмежувальних заходів, які були введені по відношенню до окупованої території.

«РНБО запровадила спеціальні заходи щодо призупинення коопераційних зв’язків з окупованою територією. Це була реакція на зухвалі дії російської сторони щодо конфіскації українських підприємств. До речі, Росія почала всі ці заходи із запровадження нового торговельного режиму на Донбасі ще наприкінці минулого року – рублева зона, власна податкова система, визнання фейкових документів цих «республік». А апогеєм стало захоплення українських підприємств. І РНБО діяло цілком логічно. Але підкреслюю – це тимчасові заходи. Як тільки Росія поверне конфісковані підприємства власникам, при дотриманні режиму припинення вогню, Україна готова зняти всі обмежувальні заходи», - сказав він.

«Ця ситуація продовжує обговорюватись в рамках економічної підгрупи Трьохсторонньої контактної групи, але суто практичні аспекти – постачання електроенергії, води. Але президента турбує ситуація, яка сталася на окупованих територіях – експропріація українських підприємств, тому що внаслідок цього багато українських громадян залишилось без роботи», - додав представник офісу українського офісу.

Нагадаємо, Єлісєєв вважає, що процес переговорів на різних рівнях в Нормандському форматі продемонстрували, що в України, Франції і Німеччини є спільна позиція щодо змісту і наповнення дорожньої карти імплементації Мінських угод, але є, м’яко кажучи, особливості російської сторони, яка поки що не готова сприйняти ту послідовність дій, яку пропонують всі інші.

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