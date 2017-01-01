Місце Артеменка у Раді займе багатодітна переселенка з Донбасу

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Валерія Заружко

Новий депутат займатиметься питаннями біженців з Донбасу

Місце народного депутата Андрія Артеменка у Верховній Раді займе переселенка з Донбасу Валерія Заружко. Про це журналістам у кулуарах парламенту заявив народний депутат Олег Ляшко.

«Замість Артеменка в Раду заходить достойна мама, жінка, волонтерка Валерія Заружко», – сказав Ляшко.

За його словами, Заружко родом з Донецька і наразі є переселенкою. Він зазначив, що депутат займатиметься питаннями біженців з Донбасу у парламенті.

Заружко народилася 2 грудня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища.

На момент виборів 2014 року була керуючим партнером АН «007». Не була членом жодної партії, проживала в місті Донецьку, судимість відсутня.

Ляшко повідомляв раніше, що Заружко «вимушена біженка через російську агресію, волонтерка, благодійниця, мати трьох дітей».

Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень позафракційного народного депутата Андрія Артеменка.

Як відомо, раніше голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка.

Артеменко назвав необґрунтованим можливе позбавлення його громадянства України і буде його оскаржувати.

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