Місія МВФ: Інфляція в Україні на кінець року не перевищить 10%

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Валові міжнародні резерви продовжують зростати, сягнувши рівня в 17,6 млрд дол. США, доповіли експерти МВФ

Інфляція в Україні може сягнути менше 10% на кінець 2017 року. Такий прогноз зробив голова місії Міжнародного валютного фонду Рон ван Роден в оприлюдненій заяві за підсумками роботи у Києві.

«Валові міжнародні резерви продовжують зростати, сягнувши рівня в 17,6 млрд дол. США, а очікувана інфляція може становити менше 10% на кінець року», – йдеться у заяві.

Як зазначається, реалізація податково-бюджетної та грошово-кредитної політики дозволяє забезпечити дотримання цілей, визначених для 2017 року.

«На тлі позитивних короткотермінових очікувань рішуче проведення структурних реформ залишається ключовим чинником забезпечення потужнішого та стійкішого економічного зростання, так потрібного Україні на середньострокову перспективу», – сказано у заяві.

Нагадаємо, у місії МВФ заявили, що економіка України продовжує своє відновлення, з очікуваним зростанням у 2017 році на рівні більше 2%.

Місія МВФ відвідала Київ у період з 16 по 26 травня, щоб розпочати обговорення четвертого перегляду програми економічних реформ влади України у форматі механізму розширеного фінансування (EFF).

25 травня у Нацбанку розповіли, коли чекати рішення МВФ про новий транш.

19 травня міністр фінансів України Олександр Данилюк провів зустіч з представниками місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом, під час якої обговорив можливість надання п’ятого траншу фінансової допомоги.

Як відомо, 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

Нацбанк прогнозує, що цього року Україна повинна отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.

5 квітня на рахунок Національного банку надійшов черговий транш за програмою розширеного фінансування МВФ. Кошти за четвертим траншем в обсязі 1 млрд дол. надійшли кількома частинами у різних валютах: 367 млн спеціальних прав запозичення, 200 млн фунтів стерлінгів, 146 млн євро та 92 млн дол. США.