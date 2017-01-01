Місія МВФ зробила новий прогноз: ВВП України зросте більше 2%

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Економіка України продовжує своє відновлення, - впевнені у МВФ

Економіка України продовжує своє відновлення, з очікуваним зростанням у 2017 році на рівні більше 2%. Про це йдеться в оприлюдненій заяві голови місії Міжнародного валютного фонду Рона ван Родена за підсумками роботи у Києві.

«Економіка України продовжує своє відновлення, з очікуваним цьогорічним зростанням на рівні більше двох відсотків», - зазначив він.

Зі слів голови місії, реалізація податково-бюджетної та грошово-кредитної політики дозволяє забезпечити дотримання цілей, визначених для 2017 року.

Місія МВФ відвідала Київ в період з 16 по 26 травня, щоби розпочати обговорення четвертого перегляду програми економічних реформ влади України у форматі механізму розширеного фінансування (EFF).

25 травня у Нацбанку розповіли, коли чекати рішення МВФ про новий транш.

19 травня міністр фінансів України Олександр Данилюк провів зустіч з представниками місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом, під час якої обговорив можливість надання п’ятого траншу фінансової допомоги.

Як відомо, 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

Нацбанк прогнозує, що цього року Україна повинна отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.

5 квітня на рахунок Національного банку надійшов черговий транш за програмою розширеного фінансування МВФ. Кошти за четвертим траншем в обсязі 1 млрд дол. надійшли кількома частинами у різних валютах: 367 млн спеціальних прав запозичення, 200 млн фунтів стерлінгів, 146 млн євро та 92 млн дол. США.