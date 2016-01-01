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    Місія ОБСЄ евакуювала базу у Світлодарську під час обстрілів

    • Сьогодні, 02:01
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    СММ повернулася на свою передову патрульну базу у Світлодарську вранці 26 грудня

    У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили про евакуацію своєї бази під час посилення боїв на Світлодарській дузі 24-26 грудня. Наразі спостерігачі знову на своїх позиціях. 

    «СММ евакуювала свою передову патрульну базу у контрольованому українською владою Світлодарську 24 грудня через обстріли на відстані 70 метрів до бази 23 грудня, у результаті яких були вибиті шибки на верхніх поверхах будівлі», — йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

    «СММ повернулася на свою передову патрульну базу у Світлодарську вранці 26 грудня», — зазначили спостерігачі.

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