Місія ОБСЄ евакуювала базу у Світлодарську під час обстрілів

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СММ повернулася на свою передову патрульну базу у Світлодарську вранці 26 грудня

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили про евакуацію своєї бази під час посилення боїв на Світлодарській дузі 24-26 грудня. Наразі спостерігачі знову на своїх позиціях.

«СММ евакуювала свою передову патрульну базу у контрольованому українською владою Світлодарську 24 грудня через обстріли на відстані 70 метрів до бази 23 грудня, у результаті яких були вибиті шибки на верхніх поверхах будівлі», — йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

«СММ повернулася на свою передову патрульну базу у Світлодарську вранці 26 грудня», — зазначили спостерігачі.