Місія ОБСЄ готова сприяти «тиші» для відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції

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Донецьку фільтрувальну станцію вкотре обстріляли, що призвело до призупинення її роботи

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють про готовність сприяти локальному режиму тиші, щоб знову було відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції, яка залишилась знеструмленою в неділю після обстрілів. Про це йдеться у повідомленні місії на сторінці у Facebook.

«Донецьку фільтрувальну станцію вкотре обстріляли, що призвело до призупинення її роботи. Про цю загрозу повідомлялося вчора. Сторони мусять відвести важке озброєння та віддалити свої позиції заради мирного населення, яке проживає поблизу, і працівників КП «Вода Донбасу». СММ ОБСЄ готова сприяти встановленню локального режиму тиші для уможливлення ремонтно-відновлювальних робіт», – йдеться в повідомленні.

Спостерігачі не вказують, з якого напрямку було здійснено обстріли, що знеструмили ДФС.

У штабі АТО звинуватили підтримуваних Росією бойовиків у обстрілах, в результаті яких було пошкоджено ЛЕП, що живить, зокрема і станцію.