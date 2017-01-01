Місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала рекордну кількість вибухів
- Сьогодні, 09:35
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Більше 9 250 вибухів були зафіксовані в районі Авдіївки і Ясинуватої
У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала суттєве збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, включаючи більше 10 330 вибухів. Про це повідомляє прес-служба місії.
«Кількість зафіксованих вибухів є найвищою за весь час моніторингу СММ. Більше 9 250 вибухів були зафіксовані в районі Авдіївки і Ясинуватої», - підкреслили в прес-службі.
Спостерігачі, які перебували Авдіївці 31 січня, чули майже 2 250 вибухів невизначеного походження в 1-
Спостерігачі, які проводили патрулювання в окупованій Ясинуватій 31 січня, чули 65-80 вибухів, оцінених як вогонь з РСЗВ (4 залпи) в 8-
«Вся ця вогняна активність була зафіксована на відстані від 3 до
30 січня ОБСЄ зафіксувала бої в Авдіївці та 2859 вибухів.
Джерело: Ліга.net