Місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала рекордну кількість вибухів

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Місія ОБСЄ на Донбасі

Більше 9 250 вибухів були зафіксовані в районі Авдіївки і Ясинуватої

У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала суттєве збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, включаючи більше 10 330 вибухів. Про це повідомляє прес-служба місії.

«Кількість зафіксованих вибухів є найвищою за весь час моніторингу СММ. Більше 9 250 вибухів були зафіксовані в районі Авдіївки і Ясинуватої», - підкреслили в прес-службі.

Спостерігачі, які перебували Авдіївці 31 січня, чули майже 2 250 вибухів невизначеного походження в 1- 5 км на схід і південний схід, а також майже 200 вибухів, оцінених ними як розриви ракет РСЗВ в 3,4- 4 км до південного сходу. 31 січня камера СММ в Авдіївці зафіксувала 53 вибухи невизначеного походження в 2- 4 км на південний схід.

Спостерігачі, які проводили патрулювання в окупованій Ясинуватій 31 січня, чули 65-80 вибухів, оцінених як вогонь з РСЗВ (4 залпи) в 8- 10 км на південь, а також розриви деяких з цих ракет на відстані 8- 12 км на північний захід і 621 вибух невизначеного походження, 119 вибухів (оцінених як постріли), 40 вибухів (оцінених як розриви), 5 вибухів - розривів гранат, випущених з автоматичного гранатомета.

«Вся ця вогняна активність була зафіксована на відстані від 3 до 12 км на північ, північний схід, південний схід, південь, південний захід, захід і північний захід», - додали в прес-службі.

30 січня ОБСЄ зафіксувала бої в Авдіївці та 2859 вибухів.

Джерело: Ліга.net