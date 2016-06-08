Місія ОБСЄ нарахувала 170 вибухів у Донецькій області

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У Святвечір ОБСЄ нарахувала 170 вибухів у Донецькій області, 7 – у Луганській

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 6 січня 170 вибухів у Донецькій області й 7 – у Луганській.

Про це йдеться у звіті місії, який оприлюднено 7 січня.

Зазначається, що місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області – майже 170 вибухів проти 109 у попередньому звітному періоді, та зменшення їхньої кількості у Луганській області. У Луганській області місія зафіксувала 7 вибухів.

«Більшість порушень режиму припинення вогню (у тому числі понад 80% усіх вибухів) зафіксовано в районах Світлодарська і Дебальцевого», – повідомили у місії.

Також спостерігачі продовжили здійснювати моніторинг на трьох ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого й Петрівського, де доступ місії був як і раніше обмеженим.

«Місія продовжила спостерігати за чергами на контрольних пунктах в’їзду-виїзду вздовж лінії зіткнення в Мар’їнці, а також за ситуацією, в якій опинилися мирні жителі, що проживають поблизу лінії зіткнення в Новолуганському», – йдеться у звіті.