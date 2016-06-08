  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Місія ОБСЄ нарахувала 170 вибухів у Донецькій області

    • Сьогодні, 05:29
    • Розсилка

    У Святвечір ОБСЄ нарахувала 170 вибухів у Донецькій області, 7 – у Луганській

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 6 січня 170 вибухів у Донецькій області й 7 – у Луганській.

    Про це йдеться у звіті місії, який оприлюднено 7 січня.

    Зазначається, що місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області – майже 170 вибухів проти 109 у попередньому звітному періоді, та зменшення їхньої кількості у Луганській області. У Луганській області місія зафіксувала 7 вибухів.

    «Більшість порушень режиму припинення вогню (у тому числі понад 80% усіх вибухів) зафіксовано в районах Світлодарська і Дебальцевого», – повідомили у місії.

    Також спостерігачі продовжили здійснювати моніторинг на трьох ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого й Петрівського, де доступ місії був як і раніше обмеженим.

    «Місія продовжила спостерігати за чергами на контрольних пунктах в’їзду-виїзду вздовж лінії зіткнення в Мар’їнці, а також за ситуацією, в якій опинилися мирні жителі, що проживають поблизу лінії зіткнення в Новолуганському», – йдеться у звіті. 

    Читайте також
    ОБСЄ Бойовики на Донбасі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ