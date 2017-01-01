  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Місія ОБСЄ нарахувала вчора понад 1600 вибухів в зоні АТО

    • Вчора, 23:43
    • Розсилка
    Спостерігач ОБСЄ
    Спостерігач ОБСЄ

    Бойовики також перешкоджали мирним жителям вільно пересуватися

    За минулу добу представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували понад 1600 вибухів на Донбасі. Про це йдеться у звіті місії за шосте березня.

    Читайте також

    «Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і менше в Луганській області в порівнянні з попереднім 24-годинним періодом. СММ чула більш ніж одну тисячу вибухів в районах на схід і північний схід від Маріуполя. Невідомі озброєні особи обмежували свободу пересування в двох випадках в селах, які розташовані на непідконтрольних уряду (України) районах», - йдеться в повідомленні.

    Всього в Донецькій області в зоні АТО було зафіксовано понад 1600 вибухів, на Луганщині - 38 вибухів.

    Як повідомляв «Главком», за інформацією прес-центру штабу АТО, вчора було  зафіксовано 122 ворожі обстріли: четверо українських військових поранено, один травмований, один загинув.

    Читайте також
    ОБСЄ АТО бойовики на Донбасі обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ