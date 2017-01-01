Місія ОБСЄ нарахувала вчора понад 1600 вибухів в зоні АТО

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Спостерігач ОБСЄ

Бойовики також перешкоджали мирним жителям вільно пересуватися

За минулу добу представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували понад 1600 вибухів на Донбасі. Про це йдеться у звіті місії за шосте березня.

«Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і менше в Луганській області в порівнянні з попереднім 24-годинним періодом. СММ чула більш ніж одну тисячу вибухів в районах на схід і північний схід від Маріуполя. Невідомі озброєні особи обмежували свободу пересування в двох випадках в селах, які розташовані на непідконтрольних уряду (України) районах», - йдеться в повідомленні.

Всього в Донецькій області в зоні АТО було зафіксовано понад 1600 вибухів, на Луганщині - 38 вибухів.

Як повідомляв «Главком», за інформацією прес-центру штабу АТО, вчора було зафіксовано 122 ворожі обстріли: четверо українських військових поранено, один травмований, один загинув.