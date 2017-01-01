Місія ОБСЄ відновила патрулювання на Донбасі

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Місія ОБСЄ на Донбасі

Патрулювання проводиться з деякими обмеженнями

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні відновила патрулювання по обидва боки лінії розмежування на Донбасі, перерване після підриву автомобіля спостерігачів. Про це повідомила прес-служба місії.

«Ми продовжуємо вживати заходів із забезпечення безпеки наших спостерігачів на місці. Патрулювання здійснюється з деякими обмеженнями у зв'язку з поточною оцінкою подій, які мали місце в неділю вранці», – сказано в повідомленні.

Місія зазначає, що вона продовжить свою роботу зі сприяння забезпеченню миру для народу України в тому числі шляхом моніторингу і звітності про ситуацію з безпекою.

Нагадаємо, після підриву автомобіля СММ ОБСЄ у неділю всі патрулі організації було повернуто на бази.

У неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один дістав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

Держдеп США закликав Росію використати свій вплив на бойовиків для розслідування інциденту.

Генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр повідомлив, що Організація з безпеки та співпраці в Європі почала розслідування інциденту з підривом автомобіля місії.

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

Заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг розповів, що загиблий був громадянином США, ще двоє поранених – громадяни Німеччини і Чехії.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.