Місія ОБСЄ відзвітувала про кількість порушень режиму тиші на Донбасі

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Спостерігачі ОБСЄ

На вихідні спостерігачі зафіксували майже півтори тисячі вибухів в зоні АТО

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує фіксувати порушення режиму припинення вогню на Донбасі, впродовж 13-14 травня зафіксували 1470 вибухів.

«12 і 13 травня СММ зафіксувала збільшення порушень припинення вогню в Донецькій області, у тому числі близько 560 вибухів порівняно з попереднім звітним періодом (близько 300 вибухів). В ніч з 13 на 14 травня було зафіксовано зменшення порушень припинення вогню – у тому числі менше вибухів (близько 500) – порівняно з попереднім 24-годинним періодом», – йдеться у звіті ОБСЄ.

У звіті зазначається, що спостерігачі зафіксували близько 370 вибухів 13 травня (попередній звітний період – 80) й близько 40 вибухів 14 травня на Луганщині.

Як повідомляв «Главком», в неділю російсько-терористичні війська 49 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування, шестеро бійців АТО було поранено.