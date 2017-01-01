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    Місія ОБСЄ відзвітувала про кількість порушень режиму тиші на Донбасі

    • Сьогодні, 01:17
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    Спостерігачі ОБСЄ
    Спостерігачі ОБСЄ

    На вихідні спостерігачі зафіксували майже півтори тисячі вибухів в зоні АТО

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує фіксувати порушення режиму припинення вогню на Донбасі, впродовж 13-14 травня зафіксували 1470 вибухів.

    «12 і 13 травня СММ зафіксувала збільшення порушень припинення вогню в Донецькій області, у тому числі близько 560 вибухів порівняно з попереднім звітним періодом (близько 300 вибухів). В ніч з 13 на 14 травня було зафіксовано зменшення порушень припинення вогню – у тому числі менше вибухів (близько 500) – порівняно з попереднім 24-годинним періодом», – йдеться у звіті ОБСЄ.

    У звіті зазначається, що спостерігачі зафіксували близько 370 вибухів 13 травня (попередній звітний період – 80) й близько 40 вибухів 14 травня на Луганщині.

    Як повідомляв «Главком», в неділю російсько-терористичні війська 49 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування, шестеро бійців АТО було поранено.

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