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Місія ОБСЄ відзвітувала про кількість порушень режиму тиші на Донбасі

У Луганській області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню

Впродовж 25 травня СММ ОБСЄ зафіксувала збільшення загальної кількості випадків порушення режиму припинення вогню в Донецькій обл. При цьому кількість вибухів зменшилася до 230 із 260.

Про це повідомляється на сайті СММ ОБСЕ в Україні.

Зокрема, зазначається, що після опівночі 25 травня, перебуваючи в центрі підконтрольного «ДНР» Донецька, спостерігачі чули 26 вибухів невизначеного походження за 5-7 км на північно-північний захід.

Крім цього, увечері 24 та в ніч на 25 травня камера СММ на шахті «Октябрська» (9 км на північний захід від центру Донецька) зафіксувала вибух невизначеного походження, а потім - ще 10 снарядів, що пролітали із північного сходу на південний захід, а також один снаряд із південного заходу на північний схід - усе за 4–6 км на північний схід.

«Відтак камера СММ зафіксувала сукупно 34 трасуючі снаряди із заходу на схід, 4 снаряди з північного заходу на південний схід, ще один - із південного сходу на північний захід, 2 - із північного сходу на південний захід й один вибух невизначеного походження - усе за 4-6 км на північний схід від місця, де встановлена камера», - йдеться в повідомленні.

Також СММ ОБСЕ зафіксувала вогневу активність поблизу с. Широкіне, м. Світлодарськ, м. Горлівка, м. Дебальцеве, а також м. Авдіївка, м. Ясинувата.

«У Луганській обл.. СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зокрема 28 вибухів супроти 3 відповідно)», - додали в СММ.

Зокрема, під час патрулювання в районі Золотого команда СММ чула загалом 27 вибухів невизначеного походження за 8–10 км на захід.