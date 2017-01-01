Місія ОБСЄ виявила 13 «Градів» на окупованій частині Луганщини

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БМ-21 «Град»

Реактивні системи залпового вогню було виявлено неподалік Хрустального

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що помітила 13 реактивних систем залпового вогню «Град» на окупованій території Луганської області.

Про це йдеться у звіті місії за 18 травня.

У звіті зазначається, що СММ продовжила здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого низкою документів, погоджених у Мінську, а саме меморандумом, комплексом заходів і доповненням до нього. Зокрема, у звіті сказано, що у порушення відповідних визначених координат та ліній для відведення озброєння, місія за допомогою безпілотного літального міні-апарата помітила 16 травня на непідконтрольній уряду України території 13 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) неподалік Хрустального (колишній Красний Луч, за 56 км на південний захід від Луганська).

Окремо наголошується, що місія помітила свіжі сліди, які, за оцінкою спостерігачів, були залишені танками у зоні безпеки, де не повинно бути озброєння. Зокрема, 16 травня СММ бачила шість таких місць із свіжими слідами, які, на думку спостерігачів, належали танкам Т-72 та Т-64. Ці сліди були помічені неподалік підконтрольної бойовикам «ДНР» Макіївки.

СММ прослідувала далі на схід в бік підконтрольного бойовикам «ДНР» Харцизька (за 26 км на північний схід від Донецька), щоби дізнатися куди ведуть ці сліди. Місія зазначає, що сліди від двох танків Т-64 продовжували тягнутися в напрямку траси H21. Сліди від танку Т-72 тягнулися на південний схід, а потім на захід неподалік Іловайська.

18 травня співробітники місії бачили свіжі сліди від танку Т-64 неподалік Дебальцевого.

Нагадаємо, що 18 травня під час планового роздавання продуктових та гігієнічних наборів у населеному пункті Доломітне на території непідконтрольній уряду України проросійськими найманцями були обстріляні співробітники Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Джерело: УНІАН