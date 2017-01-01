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    Місія ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками Талаківки (ВІДЕО)

    • Сьогодні, 17:04
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    Спостерігачі ОБСЄ в Талаківці
    Спостерігачі ОБСЄ в Талаківці

    Бойовики вели вогонь з тимчасово окупованого населеного пункту Заїченко

    Представники спостережної місії ОБСЄ зафіксували обстріл населеного пункту Талаківка з боку російсько-окупаційних військ, що стався вчора о 22:20. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО,

    За характером розривів, противник вів вогонь з тимчасово окупованого населеного пункту Заїченко.

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    Місія ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками Талаківки (ВІДЕО)
    Місія ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками Талаківки (ВІДЕО)
    Місія ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками Талаківки (ВІДЕО)
    Місія ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками Талаківки (ВІДЕО)
    Місія ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками Талаківки (ВІДЕО)
    Місія ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками Талаківки (ВІДЕО)
    Місія ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками Талаківки (ВІДЕО)
    Місія ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками Талаківки (ВІДЕО)
    Місія ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками Талаківки (ВІДЕО)
    Місія ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками Талаківки (ВІДЕО)
    Місія ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками Талаківки (ВІДЕО)
    Місія ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками Талаківки (ВІДЕО)
    Місія ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками Талаківки (ВІДЕО)
    Місія ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками Талаківки (ВІДЕО)
    Місія ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками Талаківки (ВІДЕО)
    Місія ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками Талаківки (ВІДЕО)

    Українські військові стверджують, що обстріл із важкої артилерії калібру 122 мм є цілеспрямованою дією бойовиків на нищення інфраструктури Донбасу, зазначають в штабі АТО.

    Як повідомлялося, учора бойовики обстріляли Талаківку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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