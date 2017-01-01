Місія ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками Талаківки (ВІДЕО)
- Сьогодні, 17:04
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Спостерігачі ОБСЄ в Талаківці
Бойовики вели вогонь з тимчасово окупованого населеного пункту Заїченко
Представники спостережної місії ОБСЄ зафіксували обстріл населеного пункту Талаківка з боку російсько-окупаційних військ, що стався вчора о 22:20. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО,
За характером розривів, противник вів вогонь з тимчасово окупованого населеного пункту Заїченко.
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Як повідомлялося, учора бойовики обстріляли Талаківку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.