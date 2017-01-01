Міська влада Італії позивається в суд на журнал Charlie Hebdo за карикатуру на трагедію в готелі

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Мер Фаріндоли Іларіо Лаккетта заявив про підготовку позову до суду проти журналу і авторів образливого, на його погляд, малюнка

Влада італійського містечка Фаріндола, готель в околицях якого був на цьому тижні завалений лавиною, що призвело до десятків жертв, подають до суду на французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo, передає Rai News 24.

Скандальне французьке видання розмістило на своїй сторінці в Facebook карикатуру, на якій алегорична постать Смерті на гірських лижах мчить з гори, використовуючи дві коси замість лижних палиць. Підпис до малюнка говорить: «Італія, випав сніг». «Але він буде не для всіх», — говорить Смерть.

За даними телеканалу, мер Фаріндоли Іларіо Лаккетта заявив про підготовку позову до суду проти журналу і авторів образливого, на його погляд, малюнка.

Нагадаємо, пізно увечері 18 січня гірський готель Rigopiano в гірському масиві Гран-Сассо в центрі Італії виявився накритий сніговою лавиною, сход якої спровокувала серія потужних землетрусів в регіоні.

Операція з порятунку до 30 постояльців і співробітників готелю проходить до сих пір. За останніми даними, 23 людини вважаються зниклими без вісті. Число знайдених загиблих досягло п’яти, виявлених живими — 11 осіб.

Джерело: УНН