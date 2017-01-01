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    Міський голова Сєверодонецька склав повноваження

    • Сьогодні, 14:26
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    Міський голова Сєверодонецька Валентин Казаков
    Міський голова Сєверодонецька Валентин Казаков

    Представник президента у ВР розповіла, що Казаков пішов за станом здоров'я

    Міський голова Сєверодонецька Валентин Казаков склав свої повноваження. Про це повідомила на засіданні погоджувальної ради представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

    «Інформую вас про те, що глава Казаков також склав із себе повноваження сєверодонецького міського голови за станом здоров'я», – розповіла Луценко.

    Представник президента у парламенті попросила спікера Андрія Парубія включити проект постанови про перевибори в Сєверодонецьку в голосування цього тижня.

    Вона також нагадала, що проект постанови про перевибори міськради Сєверодонецька давно перебуває у Верховній Раді.

    Раніше «Главком» писав щодо розв’язання політичної кризи, що склалася у Сєверодонецьку. На думку голови Луганської військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза, у місті потрібно ввести військово-цивільну адміністрацію.

    Читайте також: «Юрій Гарбуз: Пропонуватиму президенту ввести у Сєверодонецьк військово-цивільну адміністрацію»

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