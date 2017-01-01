Міськрада Мукачевого забрала у Фірташа газову мережу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місто повернуло в своє управління газову мережу

На позачерговій сесії Мукачівської міської ради було прийнято рішення про повернення територіальній громаді міста підвідної газової мережі, повідомляє Mukachevo.net.

Майно підвідної газової мережі передано на позабалансовий облік управлінню міського господарства міської ради.

Раніше газова мережа була безоплатно передана на баланс Мукачівській філії ВАТ «Закарпатгаз» за рішенням Мукачівської міської ради від 30 квітня 2009 року №932. Така передача газових мереж на баланс міста робиться заради недопущення необґрунтованого та безпідставного безоплатного використання майна (підвідної газової мережі) територіальної громади та з метою ефективного їх використання в інтересах мешканців міста.

Як відомо, «Закарпатгаз» належить відомому українському бізнесмену Дмитру Фірташу.