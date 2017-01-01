Мисливець на Черкащині випадково підстрелив людину і здався поліції

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Незаконне полювання призвело до трагедії

Фото: ГУ Нацполіції в Черкаській області

Спочатку мисливець, коли привіз чоловіка з вогнепальними пораненнями в лікарню пояснював, що знайшов потерпілого ще живим на узбіччі дороги

Черкаські поліцейські затримали киянина, який убив людину під час незаконного полювання. Про це повідомила прес-служба поліції Черкаської області.

«Полюючи на території Золотоніського району зловмисник потрапив двома пострілами в місцевого жителя. Пораненого чоловіка відвіз в лікарню, а сам зник. Зловмисник затриманий, зброю вилучено», - йдеться в повідомленні.

Зранку в чергову частину Уманського відділу поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до них доставлено тіло 39-річного жителя Золотоноші з вогнепальним пораненням, від яких останній помер. Постраждалого до лікарні привіз чоловік на власному авто, і передавши тіло загиблого лікарям зник, лише пояснив, що знайшов потерпілого ще живим на узбіччі дороги.

«В ході оперативно-розшукових заходів була встановлена особа зазначеного чоловіка, і автомобіль, на якому він пересувався. Ним виявився 42-річний житель Києва. Чоловіка довго шукати не довелося, через півтори години він прийшов у поліцію і зізнався у скоєному», - уточнили в поліції

Мисливець розповів, що приїхав на Черкащину на незаконне полювання. Біля річки в одному із сіл Золотоніського району, через тепловізор побачив мішень, що рухається. Здійснив два постріли. Коли під'їхав, то побачив, що потрапив у людину. Поклав потерпілого в салон машини і відвіз у лікарню.Від отриманих травм потерпілий помер.