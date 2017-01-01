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    Міст в Сєвєродонецьку переміг у конкурсі проектів ЄС за кордоном

    • Сьогодні, 14:36
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    Відновлення мосту було здійснено за фінансової підтримки Євросоюзу

    Відновлений наприкінці минулого року після масштабних руйнувань міст через річку Сіверський Донець у місті Сєвєродонецьк Луганської області визнаний найкращим проектом ЄС за кордоном.

    Про це у своєму Twitter повідомляє представництво ЄС в Україні.

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    Міст в Сєвєродонецьку переміг у конкурсі проектів ЄС за кордоном
    Міст в Сєвєродонецьку переміг у конкурсі проектів ЄС за кордоном
    Міст в Сєвєродонецьку переміг у конкурсі проектів ЄС за кордоном
    Міст в Сєвєродонецьку переміг у конкурсі проектів ЄС за кордоном

    Додамо, 6 грудня 2016 року відбулося урочисте відкриття реконструйованого мосту в Сєвєродонецьку. Відновлення мосту було здійснено за фінансової підтримки ЄС в рамках проекту «Капітальний ремонт автодорожнього мосту через річку Сіверський Донець».

    Проект було реалізовано в рамках програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». ЄС виділив на відновлення мосту 1 430 048 євро.

     

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