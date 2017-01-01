Міст в Сєвєродонецьку переміг у конкурсі проектів ЄС за кордоном
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Відновлення мосту було здійснено за фінансової підтримки Євросоюзу
Відновлений наприкінці минулого року після масштабних руйнувань міст через річку Сіверський Донець у місті Сєвєродонецьк Луганської області визнаний найкращим проектом ЄС за кордоном.
Про це у своєму Twitter повідомляє представництво ЄС в Україні.
Додамо, 6 грудня 2016 року відбулося урочисте відкриття реконструйованого мосту в Сєвєродонецьку. Відновлення мосту було здійснено за фінансової підтримки ЄС в рамках проекту «Капітальний ремонт автодорожнього мосту через річку Сіверський Донець».
Проект було реалізовано в рамках програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». ЄС виділив на відновлення мосту 1 430 048 євро.
Наша спільна #перемога! Проект ЄС з відновлення мосту в Сєверодонецьку переміг у глобальному конкурсі на кращий проект ЄС за кордоном. pic.twitter.com/bSGFhSBvRa— EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 21 марта 2017 г.